رئيس الأركان السابق: ترامب فقدَ الأهلية

قال رئيس الأركان السابق أدميرال مايكل مولن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقدَ الأهلية التي تخوّله البقاء في البيت الأبيض الأسبوعين المقبلين، وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب الجديد جوبايدن، وفقًا لـ"سكاي نيوز".وشهدت واشنطن الساعات الماضية، حالة من الكر والفر وأشبه بحروب الشوراع بين الشرطة ومناصري دونالد ترامب الرافضين تسليمه السلطة للرئيس المتنخب بايدن، وعلى إثره قام عدد من المحتجين باقتحام مقر الكونجرس الأمريكي، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدى إلى وجود اشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.وعبّر عدد من المسؤلين بارزين من دول العالم عبر "تويتر"، عن قلقهم إزاء أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي اقتحمه أنصار دونالد ترامب.وكتب الرئيس النمساوي الاتحادي ألكسندر فان دير بيلين: "أتابع بقلق شديد الهجوم الشعبوي المناهض للديمقراطية على مبنى الكابيتول في واشنطن، قلب الديمقراطية الأمريكية".كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: "العنف ضد المؤسسات الأمريكية يعد هجومًا خطيرًا على الديمقراطية، أدين ذلك، يجب احترام إرادة وتصويت الشعب الأمريكي".وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "أتابع بقلق بالغ ما يحدث في واشنطن، لا يتوافق العنف مع ممارسة الحقوق السياسية والحريات الديمقراطية، وأثق في صلابة وقوة مؤسسات الولايات المتحدة".