أسكتلندا: المشاهد القادمة من الكونجرس مرعبة للغاية

وصفت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستارجن، الأحداث الجارية حول مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) بـ"المرعبة للغاية".وعبّرت ستارجن، في تغريدة لها على تويتر، أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها "مع المؤيدين للديمقراطية والتداول السلمي والدستوري للسلطة"، مستنكرة "من حرضوا على هذا الهجوم على الديمقراطية".