«ستحاسبون».. نائب ترامب يطالب المحتجين بإخلاء الكونجرس

دعا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى وقف العنف ومغادرة مبنى الكونجرس فورا.وحذر مايك بنس في بيانه مساء اليوم المحتجين المتورطين بأعمال عنف قائلا: "سيحاسبون طبقا للقانون".وأطلقت قوات أمن الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، النار على أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمنع وصولهم إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين اجتمعوا للتصديق على نتيجة فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، ما أدى إلى إصابة مواطنة بعيار ناري في الصدر وحالتها خطيرة.