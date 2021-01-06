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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

4166 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:27 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
أش أ
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4166 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 199 ألفا و925 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1537 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 30255 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

من جانبه، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أنه سيبدأ ابتداء من الـ 5 من فجر غد الخميس، في تنفيذ قرارات الحكومة في شأن الإغلاق العام للبلاد الذي يستمر حتى أول فبراير المقبل بهدف الحد من تفشي وباء كورونا.

وأكدت قوى الأمن الداخلي - في بيان - أنها ستقوم بملاحقة من يخالفون أحكام الإغلاق العام، وتقديمهم إلى سلطات التحقيق القضائية لإعمال أحكام قانون العقوبات في شأنهم، والتي تقضي بمعاقبة المخالف بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من 100 ألف إلى 600 ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن تكرار المخالفة لأحكام وإجراءات الإغلاق العام ستعرض مرتكبها إلى الحبس 6 أشهر وحتى 3 سنوات عن تهمة الإهمال المؤدي إلى انتشار مرضي وبائي، داعية المواطنين اللبنانيين إلى الالتزام بأحكام الإغلاق العام.

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