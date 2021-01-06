الأنبا غبريال يترأس قداس عيد الميلاد بمطرانية بني سويف

ترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، مساء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بمقر المطرانية.وشاركه صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، عدد من كهنة وشمامسة الإيبارشية دون حضور شعبي، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.