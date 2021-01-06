السفير المصري في فيينا يهنئ أقباط النمسا بعيد الميلاد المجيد

وجه السفير المصري في فيينا السفير محمد الملا التهنئة إلى أقباط النمسا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وأقيم قداس عيد الميلاد في الكنيسة القبطية بالنمسا، وسط ضوابط صحية مشددة بسبب انتشار جائحة كورونا.وفي السياق، توجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بخالص التهاني إلى المسيحيين الأرثوذكس في البلاد بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.وقال الرئيس النمساوي في تصريح اليوم الأربعاء: "أتمنى للجميع عيدا سعيدا ومباركا"، مشيرا إلى ان احتفالات هذا العام تجىء في ظروف صعبة واستثنائية، "لكن نتقدم بأمنيات ميلاد مجيد وعام جديد سعيد".