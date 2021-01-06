مركز سمالوط بالمنيا ينفي شائعة قطع مياه الشرب

نفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، الشائعات التي يتناقلها الأهالي بمدينة سمالوط عن قطع المياه لمدة تتراوح ما بين يوم أو يومين، مؤكدة أن تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.يذكر أن مدينة سمالوط كانت قد شهدت أمس وأول أمس انقطاع المياه، بسبب إصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد الرئيسي 1200 مم بشارع الصفصافية بمدينة سمالوط، والذي تسببت أعمال إصلاحه إيقاف تشغيل محطة مياه عرب الزينة بالمركز.وأوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنيا، أن هذا الخط الذي يتم إصلاحه يعد خط الطرد الرئيسى لمدينة سمالوط، الذى يقوم برفع الصرف بكامل المدينة إلى محطة معالجة الصرف الصحى بالصليبة وبقطر 1200 مم من مادة GRP.كما تابع الدكتور محمد محمود نائب محافظ ىالمنيا خلال جولته بمركز سمالوط الاصلاحات في خط الصرف الصحي بشارع الصفصافة والذي تسبب في قطع المياه عن مدينة سمالوط.