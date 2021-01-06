الكونجرس يعلق جلسة النتائج لاعتراض نواب على نتيجة فوز بايدن

اعترض عدد من النواب الأمريكيين على نتيجة ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب.وعلق الكونجرس الأمريكي جلسته المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز بايدن بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة الانتخابات.وستتم دراسة الاعتراض من قبل مجلسي النواب والشيوخ، إلا أنه ليس من المتوقع رفض الكونجرس في النهاية التصديق على نتيجة الانتخابات.وأكد مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك ردا على طلب ترامب منه عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات خلال جلسة الكونجرس.وبدأت مساء اليوم جلسة الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق بشكل نهائي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.وتوافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.جاء ذلك بعد دعوة ترامب في خطاب له أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.