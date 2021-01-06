بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

ووضعت العديد من الكنائس، إجراءات احترازية مشددة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، من ضمنها: "لا يسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات وذلك للجلوس على أرقام مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي، ولا يسمح بالدخول بلا كمامات نهائيًا وتراعي الكنيسة إجراءات التطهير".









بدأ، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود جدا من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.