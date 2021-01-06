ترامب: لن أعترف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.وقال ترامب، في خطابه مساء اليوم أمام حشد من مؤديه في واشنطن، إن الحزب الديمقراطي عكف منذ سنوات على تزوير الانتخابات.وشدد الرئيس المنتهية ولايته على أن الديمقراطيين استخدموا جائحة كورونا حجة لسرقة الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحهم بايدن.وطالب ترامب يحث نائبه مايك بنس، الذي يرأس مجلس الشيوخ برفض التصديق على فوز بايدن خلال اجتماع الكونجرس الأيام المقبلة للموافقة على فوز المرشح الديمقراطي بالانتخابات وهزيمة ترامب.