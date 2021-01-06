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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الإعلام المزيف سيطر على أمريكا ودمر الانتخابات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:18 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الإعلام المزيف سيطر على الولايات المتحدة ودمر الانتخابات.

وقال ترامب، في خطابه مساء اليوم أمام حشد من مؤيديه في واشنطن، إن وسائل الإعلام هى المشكلة الأكبر في الولايات المتحدة، متهمًا الشركات التقنية الكبيرة واليساريين بسرقة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه جو بايدن.

وتعهد الرئيس الأمريكي بأنه سوف يوقف سرقة الانتخابات، مشيرا إلى أنه حصل على حوالي ٧٥ مليون صوت في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن، موضحا أن هذا أكثر بـ ١٢ مليونًا من الذين صوتوا له قبل ٤ سنوات أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.

وشدد ترامب على أنه لا يمكن أن يكون خسر الانتخابات ولا أحد يصدق أن بايدن حصل على أكثر من ٨٠ مليون صوت في هذه المنافسة.

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