الأمن العراقي يفكك عبوة ناسفة قرب منزل مواطن بالناصرية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء بتفكيك عبوة ناسفة قرب منزل مواطن متقاعد في حي الفداء بمدينة الناصرية.وقال المصدر -وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "مواطنًا متقاعدًا من سكنة قضاء الناصرية، أبلغ عن وجود عبوة ناسفة قرب منزله الواقع في حي الفداء، موضوعة داخل علبة حلويات "كارتون" ومعدة للتفجير".وأضاف المصدر، أنه "تم تشكيل فريق من مكافحة المتفجرات والتوجه إلى محل الحادث، وتبين وجود العبوة الناسفة محلية الصنع وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية، دون أضرار بشرية".