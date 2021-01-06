دفاع هدير الهادي يطالب بإخلاء سبيل موكلته لحين الفصل في رد المحكمة

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية وقف استئناف هدير الهادي، علي الحكم الصادر ضدها في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، كوقف تعليقي لحين الفصل في طلب رد المحكمة.و طالب دكتور عصام الطباخ، محامي المتهمة هدير الهادي بإخلاء سبيلها، مؤكدا أن المدعي بالحق المدني يريد إطالة الدعوى من اجل استمرار حبسها، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمة لحين الفصل في طلب الرد، وقال معلقا على طلب الرد بأنه ولأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية يرى مدعي بالحق المدني وهو ليس له ادنى علاقة بالقضية سواء من قريب او من بعيد، ويقم برد المحكمة.وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات، والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع او ينشر فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها، حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.