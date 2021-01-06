رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:45 م
حسام غالي وحازم إمام
حسام غالي وحازم إمام
طباعة
كشف مصادر، عن أنه من المنتظر إعلان قائمة المعينين في مجلس النواب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المصادرر لـ«الدستور»، إن قائمة المعينين من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبرلمان، تضمنت إبراهيم هنيدي، نجلاء اللاهواني، علي جمعة، عماد خليل، حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، الإعلامية دينا عبدالكريم، المهندسة إيمان العجوز، والدكتور محمد جمال السعيد، الدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة منى عمر.

ويحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس؛ حيث يترقب صدور القرار عقب إعلان النتيجة.
وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعينين في عضوية مجلس النواب، وهى ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

وتضمنت الشروط أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
بينما تطرق القانون إلى أن يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، ويتساوون في جميع الأمور.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا

«بين ووهان وفنلندا شمس باردة».. محكية روائية تواكب تفشي كورونا