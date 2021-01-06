كأنك تحضره.. تفاصيل طقوس ومراحل قداس عيد الميلاد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد، للمرة الاولى بدير الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، بسبب إجراءات الدولة والكنيسة الاحترازية لمحاربة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.و يتميز عيد الميلاد المجيد بطقوس مختلفة عن بقية المناسبات داخل الكنيسة القبطية، وقال الدياكون مرقس عدلي لـ "الدستور" إن قداس العيد الاحتفالي يبدأ برفع بخور عشية ثم باكر، ثم يستقبل الحمل بلحن "أبؤرو" الفرايحي، ولا تقال المزامير أو "كيرياليسون" أثناء اختيار الحمل بل يقال "الليلويا" القربان، وبعد دورة الحمل يكمل بلحن "فاي بى بي" ثم رشومات الحمل، ثم صلاة الشكر بالنغمة الفرايحي، ثم لحن "سو" وبعد تحليل الخدام يكمل بـ " ثيس آمين".وتابع:"ثم لحن "طاي شوري والهيتينيات ولحن تين أوأوشت"، ثم تتلى القراءات "البولس والكاثوليكيون والأبركسيس، والسنكسار"، ثم يقرأ الأنجيل ثم العظة ثم "الأواشي" الثلاث الكبار بالنغمة الفرايحي، ثم قانون الإيمان، ثم صلاة الصلح، ثم قسمة الميلاد، ثم التناول من سر "الافخارستيا"، ثم التحليل والبركة والانصراف.