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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش معوقات الرصف.. و10 أيام أقصى مهلة للتنفيذ

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:55 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون
ولاء القاضى
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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تلافي كافة الملاحظات الفنية الواردة بتقرير اللجنة المشرفة على تنفيذ أعمال الرصف بشارع "حضانة الفاروق" بحي شرق شبين الكوم خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللجنة المشرفة على أعمال الرصف بنطاق المحافظة لمناقشة الموقف الحالي لرصف عدد من الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة والوقوف على نسب التنفيذ وكذا إزالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ، بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الجزار، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا ووكيل وزارة الإسكان، ومدير الهيئة العامة للطرق فرع المنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

بدأ الاجتماع باستعرض وكيل وزارة الإسكان تقرير أعمال اللجنة المشرفة على تنفيذ أعمال رصف بشارع حضانة الفاروق والمنفذة تحت إشراف الهيئة العامة للطرق، موضحًا أنه تبين وجود بعض الملاحظات الفنية ومنها عدم ضبط منسوب الربط للشوارع الجانبية، وكذا عدم ضبط منسوب أغطية الغرف مع منسوب الأسفلت مع ضرورة تغيير الأغطية التالفة طبقًا للمواصفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا ووكيل وزارة الإسكان ومدير مديرية الطرق بالمنوفية لضمان سرعة تلافي كافة الملاحظات وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ الأعمال، وإعداد تقرير من قبل اللجنة والعرض عليه يفيد بتلافي كافة هذه الملاحظات.

كما استعرض خلال الاجتماع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعض معوقات أعمال رصف طريق 21 (شعشاع، طليا، الكوادي) بطول 2600 كم، وكذا (طريق أشمون، سمادون، كفر السيد)، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الأعمال خلال 10 أيام.

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة تنفيذ خطة الرصف بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال، مشيرًا إلى أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

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