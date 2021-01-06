البورصة تربح 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 4.1 مليار جنيه، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من الارتفاع القوي لأغلبية أسهم الشركات الكبرى والقيادية بالسوق، ليغلق عند مستوى 660.151 مليار جنيه.وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جامعي، في ختام التعاملات، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.وصعد المؤشر الرئيس للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13432 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" متساوى الأوزان، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة.