زيادة سرعات شبكة المعلومات الرئيسية إلى 600 ميجا بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن الجامعة شهدت خلال الساعات الماضية، رفع سرعات مركز البيانات الرئيسي من 100 ميجابت بث إلى 60 ميجابتث.ومن جانبه، قال الدكتور أحمد ثابت عبد المنعم، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مضاعفة سرعات شبكه المعلومات بجامعة الوادي الجديد يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي؛ لرفع كفاءة شبكات المعلومات بالجامعة، للحاجة الماسة والعاجلة لتفعيل خدمات المركز الرئيسي في أقرب وقت ممكن، لدعم خدمات أنشطه التعليم الهجين، وتفعيل أنظمه الجامعات الذكية والاختبارات الإلكترونية.