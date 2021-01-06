حقيقة فتح تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ500 جنيه

تستمر عمليات البحث من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة حول حقيقة فتح تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ 500 جنيه، والتي قام الرئيس بتوجيه مدة المنحة إلى حين انتهاء أزمة كورونا المستجدة التي تكبدت خسائر مالية ضخمة في المجتمعات العربية والأوروبية والإسلامية.





حقيقة فتح تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ 500 جنيه

ووفقا لما صرحت به مصادر من داخل أروقة وزارة القوى العاملة، أنه لم يتم فتح باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة مرة أخرى بعد غلق التسجيلات في المرحلة الثانية والتي تضمنت ما يزيد عن 2 مليون مواطن.





وأما عن المرحلة الثانية من صرف الدفعة الخامسة في صرف منحة العمالة غير المنتظمة فإنه وفقا لما ورد من معلومات من داخل الوزارة فإنه تقرر صرفها في الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، ويشار إلى أن عدد المستحقين لصرف المنحة والذين لا دخل لهم ثابت منذ بداية الأزمة في التسجيل عقب انتهاء المرحلة الثانية بلغ نحو 2 مليون و260 ألف عامل.





طريقة الاستعلام عن صرف الدفعة الخامسة

ويمكن للمواطنين الاستعلام صرف الدفعة الخامسة من منحة العمال غير المنتظمة من خلال الاستفسار الخاصة عبر الخط الساخن رقم 142، كما يمكن للمواطنين الدخول على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg ، ويقوم المستعلم بالضغط على منحة العمالة غير المنتظمة.





ويقوم المواطن بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين، وكتابة الأسم رباعي، وتحديد اسم المحافظة، ثم بعد ذلك النقر على كلمة استعلام.



