مصر للطيران تسيّر 57 رحلة بمطار القاهرة غدا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، 57 رحلة جوية، بمعدل 43 رحلة دولية، و9 رحلات داخلية، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6806 ركاب.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، أمستردام، الشارقة، إسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، بوخارست، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، مسقط، الدمام، تورنتو، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على متن رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.