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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ارتفاع غرامة «الكمامة» لـ 4 آلاف جنيه في هذه الحالة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:11 م
الكمامة
الكمامة
نجلاء رفاعي
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قال مصدر قضائي، إن الهيئات التنفيذية لن تتوانِ في تنفيذ غرامات ضد المخالفين بارتداء الكمامات الواقية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف المصدر، أن الغرامات الفورية تتراوح من 50 جنيهًا حتى 150 جنيهًا، ويتم تحرير محضر مخالفة بالواقعة، وتزيد الغرامات بإحالة القضية إلى محكمة الطوارىء لتكون العقوبة غرامة تصل لـ 4 آلاف جنيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للتصدي لفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة القادمة.
وتضمن القرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب طبقًا للاشتراطات الصحية.

ويحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية.
ويعاقب كل من يخالف حكم ارتداء الكمامة الواقية بغرامة لا تتجاوز 150جنيهًا، كما يعاقب المسؤول عن وسيلة المواصلات أو المكان بغرامة لا تتجاوز 150 جنيهًا عن كل مخالفة متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وأجاز القرار للمتهم التصالح فورًا في الجرائم المشار إليها مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص، وإذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.

ونص القرار على أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية، يجوز للمتهم التصالح في هذه الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح.

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