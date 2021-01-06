أشهر«هانى» بالسينما المصرية.. اسماعيل ياسين الأقدم

تصدرت الفنانة أروى جودة محركات البحث «جوجل» بمشهد يجمعها بـ إياد نصار، الذي يجسّد شخصية (هاني)، الصديق المقرب من الزوجة في مسلسل "هذا المساء".



وأعربت أروى عن سعادتها لتصدر المسلسل الـ"تريند"، خاصة أنه عرض منذ 4 سنوات مضت: "اللي بيحصل ده أول حاجة ضحكتني جدًا في 2021، وخرجتني من المود".



وفي المشهد المقصود يظهر لحظة دخول "أكرم" إلى المنزل ليفاجئ بنزول "هاني" رفقة زوجته من غرفة النوم، وعندما واجهها عن سبب وجوده، وارتفع صوته، فوجئ برد زوجته "ده هاني، ده دخل البيت قبل أنت ما تدخله، ولو بتشك في علاقة بينا ولو فيه حاجة فعلا عمرك ما هتعرفها".



وفى السينما المصرية الكثير مثل شخص "هانى" الصديق المقرب أو الذى يطلق علية "الانتيم"، نرصدها فى هذا التقرير.





تامر حبيب

تامر حبيب.. «الصديق المقرب للجميلات»

السيناريست تامر حبيب، تربطه علاقة صداقة قوية بعدد كبير من الفنانات، وهو ما يظهر جليًا في المناسبات والصور واللقاءات الإعلامية التي تتسابق فيها النجمات للحديث عن موهبة وصفات حبيب "الصديق".



ويعتبر حبيب، الصديق المقرب للكثير من الفنانات، فدائمًا ما يتواجد بكثير من المهرجانات والفعاليات، حيث الأحضان والقبلات.



أحمد حلمى.. «اكس لارج»



يعتبر "مجدى مكاوى" الشخصية التى قدمها الفنان أحمد حلمى بفيلم "اكس لارج"، التعبير الامثل لـ"هانى" أو الصديق "الأنتيم".



وكان "مجدى مكاوى" يجسد شخصية "الصديق المقرب" لزوجات أصدقائة، الأمر الذى كان يدفعه لزيارتهم فى منازلهم والذهاب معم فى مناسبتهم.



جمال رمسيس.. «لوسى ابن طنط فكيهة»



رقصة ولغة تركية وشعر يتدلى نصفه على جبهته يقف شاب "غير متماسك" أمام الفنان يوسف بك وهبي ليجبره على سؤال ابنته ساخرا "مين دي ياسميحة؟"، لترد سعاد حسني التي تؤدي شخصية سميحة "ده لوسي ابن طنط فكيهة يا بابا.. ده ولد".. مشهد لا ينسى للفنان جمال رمسيس في فيلم إشاعة حب كان بوابة ظهوره في الوسط الفني.



المخرج ناجى انجلو.. «ريكو»



اشتهر ناجي بتقديمه لشخصية "ريكو" في فيلم "البحث عن فضيحة" الذي أنتج عام 1973، وقام ببطولته عادل إمام وسمير صبري وميرفت أمين ويوسف وهبي.



«ثائر».. صديق البنات فى المسلسل



من الشخصيات التى جسدت معنى الصديق "الانتيم" ثائر بمسلسل حكايات بنات، والذى جسده الفنان رمزي لينر، حيث كان الصديق المقرب للبنات بالمسلسل المتزوجات منهم وغير المتزوجات.

