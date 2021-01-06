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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إغلاقه.. منتدى «فتكات» 12 سنة من الحكايات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:56 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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فضفضة، وصفات تخسيس، تجارب الآخرين، مشاكل عاطفية، استشارات في الطبخ وغيرها من الموضوعات التي يفتح منتدى "فتكات" أبوابه لمناقشتها ما بين الأعضاء، والآن يعلن عن إغلاقه بشكل نهائي وسط ذكريات امتدت إلى 12 عامًا من جانب العديد من رواد شبكة الانترنت، فهو يحمل العديد من الأمور التي طالما يحكي فيها الأعضاء ويستفيدوا منها.

و تميز المنتدى بأنه سهل البحث عليه لمنشورات ولو منذ 10 سنوات، فالبحث عليه مختلف عن أي منتدى آخر، كما أنه لا يلزمك بمناقشة موضوع معين بل هناك الموضوعات العديدة التي تحكي عنها بمنتهي الحرية وتجد من يناقشك بها.

- مرجع للطبخ

ولدى العديد من النساء ذكريات مع منتدى "فتكات" حيث كن يستخدمنه كمرجع للطبخ، والعديد من الوصفات فبمجرد كتابة أي وصفة تجد المرجع الوافي لها من خلال تعليقات رواد المنتدى.

- مناقشة الأمور العاطفية
كما كان يتسع الحديث عبر المنتدى عن المشاكل العاطفية والأمور الخاصة بالحب الأول وغيرها فهناك العديد من الأشخاص ما تجد إلا صفحات المنتدى للدخول في مناقشات والحديث عما بداخله، من مشاعر واتخاذ الخبرة من كافة المشاركين فتنهال عليه التعليقات وكلًا يضع خبرته.

- التعرف على الأصدقاء

كان الغرض الأساسي من منتدى "فتكات" التعرف على أصدقاء جدد، فهناك من يريد تكوين أسرة من العالم الافتراضي فيأتي إلى هذا المنتدى الذي حقق نجاحات في مثل هذا الأمر، ويبدأ في التعرف على أصدقاء جدد يتبادل الأحاديث معهم.

- الميكاج والموضة

وللموضة نصيبها في منتدى "فتكات" فهناك العديد من الحكايات حول الموضة الحديثة والميكاج، وكذلك القصص والحكايات الخاصة بالأطفال مرفقة معها الصور.

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