رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشارون: رغم الضغوط.. بنس لن يمنع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:47 م
مايك بنس
مايك بنس
مروة عنبر
طباعة
قال مستشارون بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونجرس، اليوم الأربعاء، على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم الضغوط من الرئيس دونالد ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

وكثف الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، الضغط على نائبه "بنس" ليمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة، ومن المقرر أن يرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس، اليوم الأربعاء، يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وحصل بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على 7 ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر"، أمس الثلاثاء، "يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير"، في إشارة إلى مزاعم تزوير واسعة للانتخابات.

من جانبه، أفاد مصدر مطلع، بأن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج، ومن المقرر أن يلقى ترامب اليوم الأربعاء، خطابا في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجا على جلسة الكونجرس، للمصادقة رسميا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن، فيما تأهبت القوات الأمنية بينما تستعد المدينة لاحتجاجات يحتمل أن يتخللها أعمال عنف.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الصور

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«أمكنـة تلـوّح للغريـب».. كتاب جديد لباسم فرات عن دار خطوط

«المصرية اللبنانية» تنشر مذكرات مصطفى الفقي «رحلة الزمان والمكان»

عواض: قصور الثقافة تصدر 108 عناوين من إصدارات النشر الإقليمي (خاص)