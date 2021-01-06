مستشارون: رغم الضغوط.. بنس لن يمنع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن

قال مستشارون بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونجرس، اليوم الأربعاء، على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم الضغوط من الرئيس دونالد ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.وكثف الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، الضغط على نائبه "بنس" ليمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة، ومن المقرر أن يرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس، اليوم الأربعاء، يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.وحصل بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على 7 ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر"، أمس الثلاثاء، "يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير"، في إشارة إلى مزاعم تزوير واسعة للانتخابات.من جانبه، أفاد مصدر مطلع، بأن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج، ومن المقرر أن يلقى ترامب اليوم الأربعاء، خطابا في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجا على جلسة الكونجرس، للمصادقة رسميا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن، فيما تأهبت القوات الأمنية بينما تستعد المدينة لاحتجاجات يحتمل أن يتخللها أعمال عنف.