8.3 مليون جنيه إيرادات «الصندوق الأسود» في 10 أسابيع

استمر فيلم "الصندوق الأسود" من بطولة النجمة منى زكي، في تحقيق الإيرادات في شباك التذاكر، والتي بلغ مجملها 8 ملايين و383 ألاف و715 جنيها، وذلك منذ طرحه في السينمات منذ ما يقرب من 10 أسابيع.والفيلم يعيد منى زكي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا، ونور، وميرفت أمين، وشريف منير.فيلم "الصندوق الأسود" يشارك فيه بطولته محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.