200 ألف جنيه إيرادات «حظر تجول» في أسبوع

حقق الفيلم السينمائي حظر تجول في دور العرض السينمائية إيرادات وصلت إلي 203 ألاف جنيه، وهي الإيرادات الكاملة في أسبوع منذ عرضه يوم الأربعاء الماضي، في عرض خاص أقيم بأحد سينمات مدينتي بحضور نجومه.ويستمر عرض الفيلم ضمن أفلام رأس السنة الجديدة، ويشارك في بطولته كل من الهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ونهرة مدحت، وأحمد الرشيدي، وكامل الباشا،وآخرون وهو من إخراج أمير رمسيس.ويعرض ما يقرب من 7 أفلام في دور العرض من بينهم تؤام روحي، وفيلم صائب وراضي، وفيلم الصندوق الأسود، وعدد كبير من الأفلام السينمائية.