89 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 89 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 453 فحصًا، حيث تم تسجيل 76 حالة تعافٍ؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 5070 حالة تعافٍ، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7349 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 284 حالة.