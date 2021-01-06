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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة»: حصول 180 بازارا على تراخيص سياحية 2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:12 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فاتن غلاب
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أكدت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، حرص الوزارة ممثلة في القطاع على التأكد من حصول البازارات التي تقوم ببيع المنتجات السياحية على ترخيص، حتى يتسنى متابعة أنشطتها والتأكد من جودة الخدمة والمنتج المقدم للسائحين، مؤكدة حصول 180 بازارًا على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في محافظة البحر الأحمر على ترخيص سياحي.

وأضافت سامي، في بيان، أن البازارات حصلت على التراخيص السياحية بعد توفيق أوضاعها وتقدمت للوزارة بطلبات للحصول على الترخيص نظرًا لقيامهم ببيع منتجات سياحية، بعد أن كانت تصدر تراخيصهم من المحافظة، لافتة إلى أن عدد البازارات التي حصلت هذا العام على التراخيص السياحية يعتبر رقمًا جيدًا مقارنة بالسنوات السابقة ولا سيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوزارة بعدد من الحملات التوعوية للبازارات بالمحافظات المختلفة عن أهمية الترخيص السياحي ومميزاته، وتعريفهم بالتيسيرات التي تقدمها الوزارة للحصول على الترخيص.

كما قامت الوزارة بتبسيط هذه الإجراءات وجعلت التقدم بطلب الحصول على الترخيص السياحي واستيفاء كافة الأوراق من خلال مكاتبها السياحية بالمحافظات المختلفة، على أن يكون الحصول على الترخيص فقط من ديوان عام الوزارة بالقاهرة.

وفي سياق متصل، تستمر الوزارة في إيفاد لجان للمرور والتفتيش على البازارات السياحية على مستوى الجمهورية وفقًا لخطة مُعتمدة، للتأكد من مزاولتها النشاط السياحي ورصد المُخالفات وتقنين أوضاعهم حيث قامت هذه اللجان بالمرور والتفتيش على 50 بازار في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة الماضية، وقد تم رصد بعض المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

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