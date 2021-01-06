أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، تسجيل ألف و47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) - أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ 480 ألفا و737 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع بمقدار 339 حالة، ليبلغ 448 ألفا و700 حالة.من جانبها، حثت الحكومة الفلبينية شعبها على مواصلة التحلي باليقظة ومواصلة اتباع البروتوكولات الصحية، نظرا لوجود مؤشرات على احتمالية حدوث زيادة في أعداد المصابين الجدد، لاسيما أن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد إصابات في جنوب شرق أسيا بعد إندونيسيا المجاورة.وأوضحت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي بلغت حتى الآن 9 آلاف و347 حالة، بعد تسجيل 26 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.. مضيفة أن الفلبين لديها حتى الآن 22 ألفا و690 حالة نشطة بالفيروس.