«الشهرالعقارى».. كيف تطور «العدل» منظومته تيسيرا علي المواطنين؟

خطة التطوير

تطبيق إلكتروني

سيارة متنقلة

تطوير ضد التزوير

جدول زمني للتطوير

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، خلال عام 2021، متابعة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، التي بدأتها علي مدار عام منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019 تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد "مروان" في عدد من المناسبات أن مصلحة الشهر العقاري من أهم الجهات المعاونة بالوزارة كونها تمس عشرات الآلاف من المتعاملين معها يوميا، وكان لابد من تطوير منظومة العمل لرفع كفاءتها تسهيلا على المواطنين.وضعت وزارة العدل خطة تتكون من عدة محاور رئيسية.الأول: يتضمن التشريعات المرتبطة بالشهر العقاري بإضافة المادة 35 مكرر للقانون 114 لسنة 1946 والتي تتيح تيسير إجراءات تسجيل الملكية في ظل القانون الحالي عن طريق دعوى صحة ونفاذ العقد وغيرها من الدعاوى العقارية الأصلية.التعديل اختصر إجراءات شهر الملكية ليسجل الحكم مباشرة دون إعادة بحث الملكية مرة أخرى من قبل الشهر العقاري، إذ سبق للقاضي بحثها، مع وضع بعض الضوابط كنشر الحكم وجواز الاعتراض على التسجيل.المحور الثاني يتعلق بمقرات مكاتب الشهر العقاري، بالتوسع في تلك المقرات التي تقدم الخدمة للتسهيل على المواطنين.المحور الثالث يتضمن ميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالتوسع في تقديم خدمات التوثيق والشهر المميكنة ورفع كفاءة خطوط الربط بزيادة قدراتها.والمحور الرابع مرتبط بعجز العمالة بمصلحة الشهر العقاري لا سيما في عدد الموثقين، فقد تمكنت الوزارة من تعيين ما يقرب من ألف موثق جديد نقلا من جهات حكومية، فضلا عن وضع نظام حوافز إضافي للعمل بدون سقف لزيادة معدلات الإنجاز.وعلي مدار 2019 أنتهت من تطوير نحو 52% من المكاتب التى باتت مميكنة بالكامل، وسيتم الانتهاء من ميكنة الـ 48% المتبقية خلال عام، حيث يبلغ عددها 525 مكتبا، وتضم 9 آلاف موظفا بينهم 3500 موثقا.اطلقت الوزارة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية، يستطيع المواطن من خلاله الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني.ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS "، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.في نفس السياق اطلقت الوزارة أول سيارة متنقلة تقدم خدمات توثيق الشهر العقارى، تيسيرا على المواطنين فى تلقى الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد مع جودة عالية.وتهدف الخدمة لسرعة إنهاء معاملات طالبيها من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، وتكلفة حضور سيارة التوثيق المتنقلة للمواطن فى منزله 500 جنيه.نجحت الوزارة فى تطوير نماذج وأوراق الشهر العقارى بتوجيه رئاسى بحيث تكون غير قابلة للتزوير أو التلاعب، وتم طرح هذه النماذج المؤمنة للاستخدام من أول يناير.تواصل الوزارة عمليات تطوير مكاتب الشهر العقاري، تم تقسيمها على 3 مراحل، الأولي بدأت 1 يوليو 2020، وتنتهي 31 يناير 2021، والثانية تبدأ في 1 فبراير 2021 وتنتهي 31 أغسطس 2021، والثالثة تبدأ في 1 سبتمبر 2021 وتنتهي 31 مارس 2022، لتطوير كافة المكاتب بالمحافظات المختلفة.