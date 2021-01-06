«Monster Hunter» يتفوق على أفلام موسم الكريسماس

كشفت إيرادات الأسبوع الجاري عن نجاح فيلم Monster Hunter، في هزيمة الأفلام المصرية المعروضة في موسم رأس السنة وأعياد الميلاد بشباك التذاكر المصري، محققا أرقام هي الأعلى في القائمة حتى الآن.وحصد الفيلم هذا الأسبوع إيرادات قدرت بـ 530 ألف جنيها، لتصل إيراداته الكلية خلال 3 أسابيع كاملة حتى صباح اليوم مليون جنيها و630 ألفا؛ متفوقا على فيلمي حظر تجول، صابر وراضي، وأفلام قديمة مثل صندوق الدنيا وخان تيولا وريما والخطة العايمة.بلغت التكلفة الكلية لفيلم Monster Hunter ما يقرب من 50 مليون دولار، بعد النجاح الكبير الذى حققته نسخة اللعبة التى سيحاكى بها الفيلم والتى بلغ عائداتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتى مارس الماضى.