التصريح بدفن شاب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد بالبدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.و تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار بمنطقة البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أن شابا أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.وعثر رجال المباحث على إثبات شخصية بملابسه وتم التوصل لهويته واستدعاء أفراد أسرته، ونقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.