ألمانيا: صمود الاقتصاد في مواجهة فترة عزل عام طويلة

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء، إن أكبر اقتصاد أوروبي يمكنه الصمود في مواجهة فترة عزل عام طويلة تهدف لاحتواء جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أنه يتوقع مستويات دين حكومي أقل عما كانت عليه بعد الأزمة المالية في 2008.وأضاف شولتز لقناة "زد.دي.إف": "يمكننا الصمود لفترة طويلة، مشروع الميزانية في البرلمان الألماني منحونا الموافقة على تقديم المساعدة المطلوبة".