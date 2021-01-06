من وحي الفنانات.. بدل رسمية لإطلالات العمل في الشتاء
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:27 ص
هويدا سعيدطباعة
البدل الرسمية موضة عام 2021، والتي يفضلها كثيرا من السيدات وخاصة السيدة التي تعمل، حيث تفضل الظهور بمظهر عصري وأنيق يليق بها، ومن وحي الفنانات نقدم لكي مجموعة من الإطلالات لتختاري ما يناسبك.
ياسمين صبري
ياسمين صبري:
ارتدت الفنانة ياسمين صبري بدلة رسمية باللون الأسود، والتي نسقت معها حذاء أسود بكعب عالي وتركت شعرها منسدلًا.
ارتدت الفنانة ياسمين صبري بدلة رسمية باللون الأسود، والتي نسقت معها حذاء أسود بكعب عالي وتركت شعرها منسدلًا.
هند صبري
هند صبري:
ارتدت النجمة هند صبري بلدلة رسمية باللون الأحمر يميل إلى اللون البرتقالي، ويزدان بأزرار ذهبية، مع حذاء كعب.
ارتدت النجمة هند صبري بلدلة رسمية باللون الأحمر يميل إلى اللون البرتقالي، ويزدان بأزرار ذهبية، مع حذاء كعب.
هبة مجدي
هبة مجدي:
هبة مجدي اختارتها باللون البرتقالي وبتصميم مؤلف من بليزر محدد الخصر بحزام قماشي، وبنطلون بقصة أرجل ضيقة، نسقت من تحتها توب باللون الأسود وارتدت صندل بكعب عالٍ باللون الذهبي الميتالك.
هبة مجدي اختارتها باللون البرتقالي وبتصميم مؤلف من بليزر محدد الخصر بحزام قماشي، وبنطلون بقصة أرجل ضيقة، نسقت من تحتها توب باللون الأسود وارتدت صندل بكعب عالٍ باللون الذهبي الميتالك.
شيماء سبت
شيماء سبت:
ارتدت الممثلة البحرينية شيماء سبت بدلة رسمية باللون الأصفر مزدان بأزرار، نسقت تلك الإطلاله مع قميص أبيض، مع قصة شعر مستقيمة عملية تتيح ارتداؤه في النهار.
ارتدت الممثلة البحرينية شيماء سبت بدلة رسمية باللون الأصفر مزدان بأزرار، نسقت تلك الإطلاله مع قميص أبيض، مع قصة شعر مستقيمة عملية تتيح ارتداؤه في النهار.