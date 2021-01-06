الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة ظهرت في 41 دولة

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم حتى الآن اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 41 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم.ولفتت المنظمة إلى أن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس في الفترة حتى يوم 5 يناير، وأن الأمر يتعلق بحالات انتشار قليلة.من جانبها، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها بالاستعداد لفترة عصيبة خلال شهر يناير الجاري.وأضافت ميركل خلال مشاورات أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات حول تطورات الجائحة في البلاد، إنه سيتعين مشاركة شخص واحد على الأكثر في لقاءات خاصة لأفراد منزل اخر وذلك من أجل الحد من جائحة كورونا.وأعلنت ميركل تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالي، في محاولة لوقف تفشي كورونا.