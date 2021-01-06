غدًا.. حفل «جوهرة الشرق» على مسرح سيد درويش

تحيي فرقة جوهرة الشرق للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين، غدًا الخميس، حفلًا فنيًا على مسرح سيد درويش.ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات، هي: كلمات، وكبريائي، وميدلي فيروز، وزي العسل على قلبي هواه، وبيت العز، وبوسة عالخد ده، وسيرة الحب، وطاير يا هوى، وعدوية، وبسلم على الناس الحلوة، وبتعاتبني على كلمة، وشفت حبيبي، وميتى أشوفك، وليلة امبارح، وعيني بترف، وشيخ البلد بموال الصبر.ويشارك في الغناء نجوم الفرقة: الفنانة رضوى سعيد، والفنان ياسر سليمان.