رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية يعلن فشل خطته الخمسية بمختلف القطاعات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:58 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
طباعة
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن فشل خطته الاقتصادية الخمسية في مختلف القطاعات تقريبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أكد كيم في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "حزب العمال" الحاكم أن بلاده حققت "انتصارا معجزة" من خلال تعزيز قوتها ومكانتها العالمية منذ الاجتماع الأخير.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الخمسية التي أقرت عام 2016 قد فشل تحقيقها، داعيا إلى تعزيز اعتماد كوريا الشمالية على نفسها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل تقدمها.

وأضاف: "كان من المقرر تنفيذ الاستراتيجية العام الماضي، لكنها فشلت بشكل كبير في تحقيق الأهداف في كل القطاعات تقريبا".

وفي ما يتعلق بفيروس كورونا، أشاد كيم بالعاملين في الحزب لـ"ضمان أوضاع مستقرة ضد الفيروس من البداية إلى النهاية"، لافتا إلى أنهم "تغلبوا بحزم على الصعوبات في مواجهة أزمة صحية عالمية مطولة وغير مسبوقة".

موضوعات متعلقة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

«العربية»: وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

الرجاء المغربى يودع دورى الأبطال بالهزيمة من تيونجيت السنغالى

توتنهام يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على برينتفورد 2-0

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟