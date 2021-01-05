مصادر بـ«التعليم» تكشف مصير امتحانات المرحلة الثانوية

أكدت مصادر مسؤلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعقد امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي بعد 20 فبراير، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بتأجيل كافة الامتحانات لبعد إجازة نصف العام الدراسي، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب من فيروس.وشدد المصادر أنه لم يتم تحديد مكان عقد امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي، سواء بالمدارس أو بالمنزل على أجهزة التابلت، وفقا لتقدير لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وفي السياق، أكدت المصادر أن الوزارة، ستعقد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام في مارس المقبل للتدريب على الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وكيفية الإجابة على نظام الأسئلة الجديد ويقيس الفهم والإبداع ومخرجات التعلم لدي الطلاب، بالإضافة لمعرفة قدرة وتحمل الشبكات.