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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أطلقت وزارة الصحة والسكان رسميًا الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، على الرابط التالى https:egcovac.mohp.gov.eg.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتة إلى أنه من المقرر بدء التطعيم خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن التحاليل والاختبارات التى تمت على الدفعة الأولى من اللقاح الصينى التى وصلت مصر يوم 10 ديسمبر الماضي، جاءت نتائجها مبشرة جدا.

وخصصت وزارة الصحة 34 مركزا لتلقى لقاح فيروس كورونا بالجمهورية، ضمن الاستعدادات النهائية لتلقيه.

يذكر أن هيئة الدواء حصلت على نحو 55 عينة، من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، لتحليله والتأكد من أمانة وفاعليته.

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