3620 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 195 ألفًا و759 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة– في بيان اليوم الثلاثاء– إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1516 حالة.ذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 25831 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.