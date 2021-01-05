أمير قطر يشكر الملك سلمان وولي عهده ويؤكد أهمية القمة الخليجية

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق له أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشاد أمير دولة قطر في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد إثر مغادرته محافظة العلا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت لإنجاحه، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وأكد تميم بن حمد أن نتائج الاجتماع الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، سائلا الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة.وأعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم عن أمله في أن يحقق اتفاق العلا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.وقال وزير خارجية قطر: "نتطلع لمواصلة العمل الخليجي والعربي الذي يحقق أمن واستقرار المنطقة".