ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى كوبا 12964 حالة

أعلنت وزارة الصحة في كوبا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المُسبِب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران، مدير قطاع الأوبئة في الوزارة، قوله إن جميع المختبرات الكوبية والبالغ عددها 18 أجرت 8754 فحصا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 12964 منذ رصد أول إصابة في مارس الماضي.وقال دوران إن 109 من المصابين الجدد انتقلت لهم العدوى من مرضى مؤكدين، فيما انتقلت العدوى إلى 101 من الخارج ويتم فحص الـ 14 المتبقين لمعرفة طريقة انتقال العدوى إليهم.ويبلغ عدد مرضى "كوفيد-19" في كوبا الآن 1761 مريضا، من ضمنهم 1739 حالتهم مستقرة، وهناك 14 حالة خطيرة، و8 في حالة حرجة بالعناية المركزة.ولم تُسجَل أية وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتظل محصلة الوفيات عند 147 حالة وفاة.وخرج 199 مريضا من المستشفيات ليكون بذلك قد تعافى أكثر من 95% ممن أصيبوا بكوفيد-19.وشدد الطبيب على أهمية الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي، مطمئنًا أن نظام الرعاية الصحية في كوبا لم ينهار.وقال دوران إن السلالة الجديدة من فيروس (سارس-كوفيد-2) لم تُرصَد في كوبا إلى الآن، مشيرا إلى إن هذه السلالة المتحورة ليست خطيرة أو مُميتة ولكنها معدية بشكل أكبر كونها تنتشر بسرعة كبيرة.ومن ضمن أعراض مرض (كوفيد-19) الحمى والكحة وضيق التنفس وألم العضلات والشعور بالتعب.ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين وانتقل منها إلى جميع أنحاء العالم.