النفط يقفز 5% بعد أنباء عن تخفيضات سعودية طوعية

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بعد أنباء بأن السعودية ستنفذ تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي في فبراير ومارس، وبينما يتأجج التوتر في الشرق الأوسط عقب احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية.وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34% إلى 53.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.3% إلى 50.13 دولار للبرميل.وقال مصدران من أوبك+ إن السعودية ستخفض إنتاجها من الخام بأكثر من 400 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين بالإضافة إلى تخفيضاتها الحالية.