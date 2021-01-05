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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رابط موقع التموين الجديد لإضافة المواليد على البطاقة التموينية 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:18 م
البطاقة
البطاقة
نعمات مدحت
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تستمر عمليات السؤال والبحث من جانب المواطنين حول رابط موقع التموين الجديد لإضافة المواليد على البطاقة التموينية 2021، وذلك منذ فتح الباب من جانب وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية 2021 عبر موقعي دعم مصر، ومصر الرقمية، خلال هذه الفترة، حيث يستفسر المواطنين عن الطريقة التي يمكن بها التسجيل عبر المنصات الإلكترونية التي حددتها الوزارة لإضافة المواليد الجدد.

رابط موقع التموين الجديد للإضافة المواليد على البطاقة التموينية 2021

ويمكن لمن يريد من المواطنين الدخول عبر موقعي مصر الرقمية، digital.gov.eg/categories، أو عبر موقع دعم مصر: www.tamwin.com.eg، حيث يقوم المواطن باختيار خانة "خدمات" التموين لإضافة المواليد جدد، ثم يختار  المستعلم خانة "ضم أفراد أسرتي" والنقر على كلمة ابذأ الخدمة.

وقبل إجراء تلك الخطوات يقوم المواطن بالدخول عبر الحساب الخاص به على الموقع، وإن لم يكن له حساب، فيقوم بإنشاء حساب جديد، ثم يضيف الرقم القومي الخاص به، ويقوم بإضافة بطاقة التموين، والمحافظة وإدارة التموين التابع لها، ويقوم المواطن باختيار الأشخاص الأقارب الذي يريد ضمهم إلى البطاقة، وفي النهاية يضغط اممواطن على إرسال الطلب، بعد استكمال كافة البيانات المطلوبة من المواطن، وتحميل كافة المستندات الخاصة به، بينما أتاحت وزارة التموين الخط الساخن للاستفسار على بطاقة التموين على 19959.

خدمات وزارة التموين الإلكترونية

ويشار إلى أن وزارة التموين قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية ما يزيد عن 70 إلكترونية خاصة بالتموين والتوثيق والعقارات، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجدة التي اجتاحت العالم منذ بداية 2020 الماضي، وما زالت مستمرة، وذلك تخفيفا على المواطنين ومنعا للتكدس والازدحام لمواجهة الفيروس.

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رابط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021


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