القمة الخليجية تتفق على تعزيز التكامل العسكري والتنسيق السياسي

أكد البيان الختامي لقمة دول التعاون الخليجي تعزيز دور المجلس من خلال تنسيق المواقف السياسية، وكذلك تعزيز التكامل العسكري بين الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة.واتفق دول التعاون في بيان قمة "العلا" التي استضافتها السعودية على تعزيز أواصر الود والتآخي بين دول مجلس التعاون، مع التأكيد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي.ونص البيان الختامي للقمة الخليجية على استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا.وشدد البيان الختامي على أن تحدي جائحة كورونا يؤكد الحاجة للتعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل دور المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي تأسس خلال القمة.