10 إجراءات للحفاظ على صحة طفلك بالحضانة

هناك إجراءات احترازية يجب على جميع الأمهات اتخاذها في حالة ذهاب الطفل للحضانة، وذلك لسلامته، لذا في هذه السطور نرصد هذه الإجراءات للالتزام بها حفاظًا على صحة الطفل وفقًا لموقع health الطبي.أولًا: من جهة الحضانة- لا بد التأكد من وجود كافة الاحتياطات بالحضانة الخاصة بالوقاية من توافر كمامات وكحول للتطهير.- استمرار عملية التطهير اللازمة داخل الحضانات بشكل مستمر.- عدم وجود تكدس بالفصول داخلها.- منع دخول اي طفل لديه بعض الأعراض.- تقليل الأنشطة الاجتماعية الخاصة داخل الحضانة.ثانيًا: ما يخص الطفل- الالتزام بالتأكيد على الطفل غسل يديه باستمرار مع توجيه لذلك وكيفية الغسل بالطريقة الصحيحة.- استخدامه للكحل لتطهير الديسك قبل الجلوس عليه.- التأكد من وجود مناديل ورقية بحقيبة الطفل واستخدامها في حالة العطس أو الكح.- التنبيه على الطفل بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بينه وبين زميله.- اتباع أساليب الوقاية بمجرد الانتهاء من اليوم في خلع الحذاء خارج المنزل وتغيير الملابس وغسل اليدين.