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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبرز تصريحات مينا مسعود وسبب وجوده في مصر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:32 م
مينا مسعود
مينا مسعود
نعمات مدحت
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يرغب جمهور الفن في معرفة أبرز تصريحات مينا مسعود وسبب وجوده فى مصر، حيث تصدرت تصريحاته منذ وصوله إلى مصر محركات البحث الشهيرة، من جانب المحبين للفن وأهله، ويشار إلى أن مينا مسعود شارك في حملة وزارة الهجرة "اتكلم عربي" قبل ذلك، ويعد مشاركته في فيلم "في عز الضهر" أول مشاركة مصرية له، كما أنه يستعد لعقد مؤتمرا صحفيًا للإفصاح عن التفاصيل الكاملة للمشاركة في الفيلم.

أبرز تصريحات مينا مسعود وسبب وجوده فى مصر

يحب مصر واللغة العربية، وكان هدفه من الزيارة وضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في الفيلم المصري "في عز الضهر" ويعتبر أول مشاركة مصرية له، وبالرغم العروض الكثيرة عليه إلا أنه فضل المشاركة في الأعمال المصرية، وقام بإلغاء جميع العروض والأفلام في 2020، نظرًا لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم بداية من 2020، تعد هذه أبرز التصريحات التي قالها مينا مسعود منذ قدومه إلى مصر من دبي أمس الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، على الرحلة رقم EK925، حيث تم إنهاء الإجراءات عبر الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، ووصل مينا مسعود بصحبة مدير أعماله جورج شحاته، وعضو مجلس النواب جون طلعت صديقه المقرب.

كما صرح مينا مسعود على لسان مدير أعماله جورج شحاته، أن المفاوضات التي تمت لمشاركة مينا في الفيلم المصري استمر لمدة ثلاثة شهور حيث بدأت في سبتمبر الماضي، وأنه بالرغم من المسؤوليات التي على عاتقه إلا أنه رحب بهدا الفيلم الذي من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم سرور، حيث بدأت الشركة المنتجة في طرح البوستر الترويجي للفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يجسد مينا درو رئيس عصابة دولية. 

ولفت إلى أنه الآن أوشك على الانتهاء من كتابه الأول "Evolving Vegan"، حيث من المقرر طرحه فى الأسواق الفترة القليلة المقبلة. 

الأعمال الفنية للفنان مينا مسعود

ويشار إلى أن مينا مسعود ممثل ومغني كندي من أصول مصرية، من مواليد 1991، وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: وCombat Hospital. وشارك في سلسلة Open Heart ، ومسلسل Jack Ryan.

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