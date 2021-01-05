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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تضامن الإسماعيلية توزع 10 آلاف طن لحوم بالكنائس والأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:19 م
يوزع طن لحوم بالكنائس
يوزع طن لحوم بالكنائس والأسر الأولى بالرعاية
مصطفى دياب
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وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية للسنة الثالثة على التوالي، وبالتعاون مع جمعية الأورمان، 2000 كيلوجرام لحوم كمرحلة أولى على الكنائس بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي تضمن توزيعها بكنيسة الأنبا بولا والأنبا بيشوي والأنجيلية والمستقبل، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع العبء عن كاهل المواطن وتفعيل التواصل الدائم مع المواطنين.

وقالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إنه تم وصول 10 آلاف طن لحوم من جمعية الأورمان لتوزيعها بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها فكانت المرحلة الأولى توزيع على الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط، وسيتم توزيع المرحلة الثانية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها على الأسر الأولي بالرعاية.

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