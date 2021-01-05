مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير 2021
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:10 م
طارق عتمانطباعة
يبحث المواطنون عن مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضى خلال شهر يناير 2021، ويعتبر فاتورة التليفون الأرضي واحدة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة المصرية للاتصالات، لجميع العملاء، طبقًا للنظام الذي يتم تحديده من قبل العميل، من حيث تسديد قيمة الفاتورة سواء كانت سنوية أم ربع سنوية.
فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021
من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في:
الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.
في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.
في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.
10.7 مليون مشترك بالهاتف الثابت
في نفس السياق سجل عدد مشتركي الهاتف الأرضي نحو 10.7 ملايين مشترك بنهاية اكتوبر الماضي مقابل نحو 8.7 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها نحو 1.350 مليون عميل خلال عام، مما يؤكد على إقبال المصريين على خدمات التليفون الأرضي خلال عام فيروس كورونا.
مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021تبدأ الشركة المصرية للاتصالات we في إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي لشهر يناير 2021 عن استهلاك 3 أشهر الماضية "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر" خلال شهر يناير الجاري، على أن يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون أو رقم الحساب، فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضييتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من الخميس الموافق 14 يناير 2021، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، على أن يتم سداد قيمة الفاتورة المستحقة اعتبارًا من نفس اليوم ولمدة شهر، على أن تبدأ فترة السماح اعتبارًا 15 فبراير 2021 ولمدة شهر مع تحويل الخط استقبال فقط وبانتهاء الفترة المقررة للسداد يتم تحميل العميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط، ويتم الاستعلام من خلال رقم التليفون أو رقم الحساب.
فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021
من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في:
الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.
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في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.
في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.
10.7 مليون مشترك بالهاتف الثابت
في نفس السياق سجل عدد مشتركي الهاتف الأرضي نحو 10.7 ملايين مشترك بنهاية اكتوبر الماضي مقابل نحو 8.7 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها نحو 1.350 مليون عميل خلال عام، مما يؤكد على إقبال المصريين على خدمات التليفون الأرضي خلال عام فيروس كورونا.