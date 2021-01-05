أسوة بالبنوك.. الخميس عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد الميلاد

قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الخميس الموافق 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10 يناير الجاري.من ناحية أخرى، تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى نهاية معاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشرها الرئيسي والأوسع نطاقًا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 656.068 مليار جنيه.وبلغ حجم التداول على الأسهم 490.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.5 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.66%، والعرب على 7.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 18.2 مليون جنيه، و54.5 مليون جنيه، و335.5 ألف جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 19.6 مليون جنيه، و302.7 ألف جنيه، و53.2 مليون جنيه، على التوالي.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 13258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3101 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.